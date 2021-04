Moçambique/Ataques

A consultora Fitch Solutions adiou hoje em dois anos a previsão de início da produção de gás natural em Moçambique pela petrolífera Total, alertando que "é cada vez mais provável que haja mais atrasos".

"A suspensão da Total significa que esperamos agora um significativo atraso no início do projeto, e revimos a nossa estimativa de início de produção de gás do projeto Mozambique LNG para 2026, um adiamento de dois anos face à nossa previsão anterior, de 2024", escrevem os analistas.

Num comentário enviado aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, esta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem que, "dadas as incertezas sobre a resolução dos ataques dos insurgentes, atrasos adicionais a este calendário são cada vez mais prováveis".