Covid-19

A Itália registou 8.444 novos casos de covid-19 e 301 mortes nas últimas 24 horas, anunciou hoje o Ministério da Saúde italiano, no dia em que o país começou a reabrir gradualmente algumas atividades após vários meses de restrições.

As novas infeções são menos 4.714 do que as registadas no domingo, quando foram contabilizados 13.817 casos positivos.

Embora, tal como acontece todas as segundas-feiras, o número de testes é substancialmente inferior (145.819 nas últimas 24 horas, contra 239.482 reportadas domingo).