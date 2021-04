Covid-19

O ministro da saúde do Brasil, Marcelo Queiroga, admitiu hoje preocupação sobre o fornecimento da segunda dose da CoronaVac, vacina contra a covid-19 mais utilizada no país, devido ao atraso de consumíveis exportados da China.

"Tem-nos causado certa preocupação a CoronaVac, a segunda dose (...) cerca de um mês atrás se liberou as segundas doses para que se aplicassem e, agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o [Instituto] Butantan, há uma dificuldade com essa segunda dose", disse Queiroga durante uma audiência pública no Senado.

A CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, é aplicada no país desde janeiro numa parceira que envolve o Instituto Butantan, organismo dependente do governo regional de São Paulo.