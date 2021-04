Moçambique/Ataques

A Câmara Africana de Energia mostrou-se hoje "dececionada" com a decisão da petrolífera Total de declarar 'força maior' no projeto de exploração de gás em Moçambique para suspender as operações até que a segurança seja resposta.

"Estamos dececionados com a recente decisão da Total de declarar força maior no seu projeto de GNL em Moçambique; acreditamos que a declaração de força maior poderia ter sido evitada e vem prematuramente", lê-se numa nota enviada à Lusa.

A consultora, que age como promotora de investimentos energéticos em África, afirma que as partes envolvidas devem "ter uma conversa melhor e mais aberta para encontrar uma solução prática e pragmática de bom senso para cessar o evento de força maior e retomar o projeto, em benefício não só da Total, mas também de empresas internacionais e locais, e especialmente para o povo de Moçambique".