Covid-19

O recolher obrigatório na Madeira vai passar a vigorar entre as 23:00 e as 05:00, incluindo aos fins de semana, a partir de domingo, anunciou hoje o Governo Regional, que decidiu aliviar várias medidas de combate à pandemia.

Atualmente, o recolher obrigatório vigora na região entre as 19:00 e as 05:00 do dia seguinte durante a semana, e entre as 18:00 e as 05:00 aos fins de semana e feriados.

Segundo informação divulgada pelo executivo, o novo horário é aplicado a partir das 00:00 de 02 de maio.