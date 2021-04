Moçambique/Ataques

O ministro dos Negócios Estrangeiros e o presidente do Comité da Cruz Vermelha Internacional (CCVI) acertaram hoje estratégias de levar a "agenda da União Europeia a dar mais atenção" à "delicada" situação em Moçambique, revelou à Lusa o presidente da organização.

"Olhámos em conjunto para a delicadeza da situação e para a forma como a CCVI, enquanto organização, e Portugal enquanto membro importante [presidente em exercício do Conselho] da UE poderiam levar a agenda da União Europeia a dar mais atenção à situação em Moçambique", revelou Peter Mauer, no final de uma audiência com Augusto Santos Silva no Palácio das Necessidades em Lisboa.

"Portugal é uma das principais forças de apoio à resposta do Governo moçambicano aos desafios [colocados pelo conflito em Cabo Delgado], a ICRC preocupa-se com o impacto humanitário, é óbvio que há pontos de contacto e coisas para discutir e, nesse sentido, foi útil para o ministro perceber o que fazemos e para nós perceber como Portugal está a conseguir apoiar o Governo de Moçambique", acrescentou o líder daquela organização humanitária.