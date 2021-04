Covid-19

Paris, 26 abr 2021 (Lusa) - O Presidente francês disse hoje que o início do recolher obrigatório às 19.00 "é cedo" e o país prepara-se para uma reabertura progressiva em maio, no entanto, o número de pacientes em estado grave continua a subir.

"Vamos tentar retardar um pouco o recolher obrigatório porque 19.00 é cedo", disse hoje Emmanuel Macron numa visita a uma escola nos arredores de Paris.

Esta segunda-feira as crianças voltaram às creches e escolas primárias, com o regresso prometido para as escolas básicas e liceus marcada para a próxima semana, terminando assim o terceiro período de confinamento.