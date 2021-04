Actualidade

O PAN quer que o teletrabalho seja alargado a trabalhadores com filhos menores de 12 anos e propõe o pagamento de ajudas de custo de cerca de 11 euros por cada dia de trabalho à distância para compensar despesas.

O projeto de lei do PAN que regulamenta o teletrabalho no setor público e privado, cria o regime de trabalho flexível e reforça os direitos dos trabalhadores em regime de trabalho à distância, deu hoje entrada no parlamento, explicando o partido que seguiu "de perto" as conclusões do "Livro Verde para o Futuro do Trabalho em Portugal", que está em discussão na concertação social.

Um dos objetivos do diploma é clarificar alguns direitos dos trabalhadores que não foram respeitados durante a crise pandémica, como o direito ao subsídio de refeição e o direito à privacidade, prevendo-se "uma forma de compensação do trabalhador pelo acréscimo de custos do trabalho à distância para os trabalhadores", como é o caso da eletricidade ou internet.