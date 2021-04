Covid-19

Cabo Verde registou mais cinco óbitos provocados pela covid-19, o maior número de mortos num só dia desde o início da pandemia no país, que notificou mais 237 novos infetados, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

Num total de 1.159 amostras analisadas nas últimas 24 horas pelos laboratórios de virologia do país, foram detetados mais 237 casos novos, numa taxa de positividade de 20,4%, e mais uma vez o maior número foi registado na cidade da Praia (59), na ilha de Santiago.

Ainda na maior ilha do país, foram registados casos em Ribeira Grande e São Domingos, com três cada, Santa Catarina (11), São Salvador do Mundo (4), São Miguel (1), Santa Cruz (7) e São Lourenço dos Órgãos (5).