Um golo de Pedro Mendes permitiu hoje ao Nacional levar de vencida em casa o Vitória de Guimarães 1-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, mantando os madeirenses 'vivos' na luta pela manutenção.

O tento de Pedro Mendes, obtido logo aos sete minutos, permitiu aos insulares interromperem uma série de 10 jogos consecutivos a perder, bem como dar o primeiro triunfo ao técnico Manuel Machado, ao quinto jogo, enquanto os vimaranenses falharam a aproximação ao quinto lugar da prova, ocupado pelo Paços de Ferreira.

Com esta vitória, o Nacional mantém a última posição, mas agora com 24 pontos, menos quatro do que o Boavista, que ocupa o 16.º lugar, posto que dá acesso ao 'play-off' frente ao terceiro classificado da II Liga, enquanto o Vitória de Guimarães conserva a sexta posição, com 38 pontos, menos sete do que o Paços de Ferreira, quinto.