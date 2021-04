Actualidade

O concurso para o projeto da segunda linha de metro entre o Porto e Vila Nova de Gaia foi lançado por 4,8 milhões de euros e estabelece 30 dias úteis para apresentação de propostas, foi hoje anunciado.

A ligação entre a zona do Campo Alegre, no Porto, e Santo Ovídio, é designada como "a segunda linha de Gaia", prevê uma nova ponte sobre o Douro de 50 milhões de euros e está orçada num total de 299 milhões de euros, disse à Lusa fonte oficial da Metro do Porto.

A mesma fonte esclareceu que a empreitada foi incluída pelo Governo no Plano de Recuperação e Resiliência, pelo que tem de entrar em obra em 2023, prevendo-se o lançamento do concurso de empreitada no primeiro trimestre de 2022 e a conclusão dos trabalhos em 2026.