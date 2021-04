Actualidade

Um projeto para ajudar a melhorar o diagnóstico e perceber melhor a resposta dos doentes com perturbação obsessivo-compulsiva aos tratamentos é o vencedor da 1.ª edição do FLAD Science Award Mental Health, no valor de 300.000 euros.

Em declarações à agência Lusa, o investigador responsável, Pedro Morgado, sublinhou a importância do prémio, o maior na área da saúde mental em Portugal, apontando a escassez de fundos para este tipo de investigação aplicada e que procura resolver problemas já na fase clínica das doenças.

"Temos muita investigação básica, que procura perceber o mecanismo das doenças, mas é depois difícil a investigação aplicada em Portugal. E é um salto muito importante", afirmou.