Covid-19

A Procuradoria-Geral da República (PGR) brasileira acusou o governador do Amazonas e outras 17 pessoas, entre membros do executivo, funcionários públicos e empresários, de crimes na aquisição de ventiladores para doentes com covid-19.

Lima negou as acusações e afirmou manter "total confiança na Justiça", de acordo com um comunicado do responsável, citado pelo portal de notícias G1.

Além do governador, Wilson Lima, também o vice-governador, Carlos Almeida, o secretário chefe da Casa Civil do Amazonas, Flávio Antony Filho, e o ex-secretário de Saúde Rodrigo Tobias, estão entre os acusados pela PGR ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), na segunda-feira.