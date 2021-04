Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou uma recomendação do PAN para que a autarquia promova a discussão pública sobre o destino dos terrenos da antiga estação ferroviária da Boavista, onde está previsto a construção do El Corte Inglés.

A proposta, apresentada durante a sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na segunda-feira na Biblioteca Municipal Almeida Garrett, contou com o voto contra do grupo 'Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido'.

Na apresentação da recomendação, a deputada Bebiana Cunha, do PAN lançou "o repto" à Câmara do Porto para ouvir "as pessoas e as soluções que têm para o local".