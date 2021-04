Covid-19

O vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, Filipe Araújo, afirmou, na sessão da Assembleia Municipal, que os gastos dos municípios para combater a pandemia da covid-19 não são "um campeonato da despesa".

"Isto não é um campeonato da despesa, em jogar milhões para cima da mesa sem fazer uma análise séria do que estamos a falar", afirmou o vice-presidente, em resposta aos deputados municipais do PSD e PS, que criticaram a atuação da autarquia no combate à covid-19 no decorrer de uma notícia divulgada na segunda-feira pelo Jornal Publico.

A social-democrata Mariana Macedo, que salientou o apoio "sem exceção" do partido a todas as medidas anunciadas pela autarquia, defendeu que a mesma "poderia ir mais além".