Actualidade

A Assembleia Municipal do Porto aprovou uma recomendação da CDU para que seja realizada uma sessão de apreciação sobre o projeto do Ramal da Alfândega.

A proposta, apresentada na sessão ordinária da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na segunda-feira na Biblioteca Almeida Garrett, contou com o voto contra do grupo municipal 'Rui Moreira: Porto, O Nosso Partido'.

Por considerar o Ramal da Alfândega de "grande importância para a cidade", o deputado Rui Sá, da CDU, defendeu a necessidade de um "efetivo debate em torno das diversas opções que se colocam" para a utilização.