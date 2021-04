Covid-19

A Comissão Europeia está "moderadamente otimista" relativamente às previsões económicas da primavera, que serão divulgadas em maio, por revelarem que a economia europeia "está a recuperar", juntamente com o mercado laboral, apesar das incertezas relacionadas com a pandemia.

"As previsões [macroeconómicas da primavera] mostram-nos que, globalmente falando, a economia europeia está a recuperar e que o mercado de trabalho está a melhorar, mas ainda com um certo número de incertezas", diz em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o comissário europeu do Emprego e Direitos Sociais, Nicolas Schmit.

A poucos dias de o executivo comunitário divulgar estas projeções, que permitirão ter uma ideia mais clara da evolução da situação económica da UE e da zona euro neste ano e no próximo após a recessão gerada pela covid-19, Nicolas Schmit observa: "Acho que podemos ser moderadamente otimistas".