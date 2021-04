Actualidade

(REPETIÇÃO) Lisboa, 27 abr 2021 (Lusa) - Irão e Arábia Saudita partilham o mesmo destino na região e devem garantir a paz e a segurança, indicou à Lusa o embaixador iraniano em Lisboa, após informações sobre contactos entre as duas potências rivais do golfo Pérsico.

"Sempre estimulámos o diálogo com os nossos irmãos sauditas, partilhamos o mesmo destino. Estamos no mesmo barco na região. O destino é a paz, a segurança e a irmandade na nossa região. Há 10 anos, 20 anos, tínhamos boas relações com os sauditas. E pretendemos o regresso a esse nível de relações, trabalhar em conjunto para solucionar os problemas na região", sustentou em entrevista à Lusa o embaixador Morteza Damanpak Jami.

Na semana passada foi revelada uma primeira ronda de negociações diretas entre representantes da Arábia Saudita e do Irão, patrocinadas pelo Iraque e que decorreram em Bagdade, num sinal de um possível desanuviamento de tensões após anos de animosidade diplomática.