Actualidade

Catorze empresas e nove centros de investigação vão investir 8,3 milhões de euros no "Baterias 2030", projeto liderado por uma empresa de Braga que pretende criar formas alternativas de gerar, armazenar e distribuir energia elétrica, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL) refere que "a face mais visível" da iniciativa vai ser a construção de um laboratório vivo, no centro da cidade de Braga, com o apoio do município, para demonstrar como as baterias vão ser determinantes nas redes elétricas do futuro próximo, em particular nas zonas mais densamente povoadas.

Até junho de 2023, os parceiros do "Baterias 2030" vão trabalhar em conjunto para criarem tecnologias com base em linhas de investigação que se encontram em diferentes fases de maturidade, de modo a mudar a forma como a energia é produzida, armazenada e gerida.