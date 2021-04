PRR

A Plataforma P'la Reposição das SCUT A23 e A25 manifestou hoje "extrema indignação" com a exclusão do IC31 e do IC6 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e exigiu a construção "urgente" destas vias.

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta entidade que agrega várias comissões de utentes, sindicatos e movimentos de empresários contra as portagens nas antigas Scut [vias sem custos para os utilizadores] frisa que os dois investimentos estão associados a uma maior mobilidade na região da Beira Interior e que, com a exclusão do IC31 (Castelo Branco/Monfortinho) e da nova fase do IC6 (Covilhã/Coimbra), o roteiro temático para a Competitividade e Coesão Territorial do PRR fica restringido a projetos que só interessam a Lisboa e Porto.

"Fica assim, mais uma vez, provada a falta de oportunidade da ministra da Coesão em se pronunciar sobre esta subtração feita à região depois de tentar demonstrar a todo o custo a possível ilegalidade da decisão soberana da Assembleia da República e da aprovação do Orçamento do Estado da redução de 50% das portagens nas Scut a partir de 01 de julho deste ano, decisão que o Governo já veio confirmar recentemente como de legalidade indiscutível", acrescenta.