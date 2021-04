Actualidade

O Parlamento Europeu levantou a imunidade do eurodeputado grego Ioannis Lagos, ex-membro do partido neonazi Aurora Dourada, condenado no seu país a 13 anos e oito meses de prisão por "dirigir uma organização criminosa", foi hoje anunciado.

O levantamento da imunidade parlamentar foi decidido por uma vasta maioria de 658 eurodeputados.

Outros 25 parlamentares votaram contra e 10 abstiveram-se, numa votação em plenário que decorreu na segunda-feira à noite por voto secreto.