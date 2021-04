Actualidade

A editora Lusitanian Music, que estabeleceu uma parceria com a família do músico José Afonso para reeditar 11 álbuns lançados entre 1968 e 1981, quer tornar visível a obra do artista a novas gerações em Portugal e mostrá-la internacionalmente.

Em declarações à Lusa, o responsável pela Lusitanian Music, Nuno Saraiva, explicou que foi criado um selo específico para a reedição dos 11 álbuns - de nome Mais 5 - para este projeto que "passa não só pela edição dos produtos físicos em CD e vinil, mas também pelo digital ligado diretamente à internacionalização de José Afonso", estando para isso a trabalhar com a distribuidora digital One Level Up Music.

"Acho que ainda há muito por onde promover e divulgar a muita gente que pode não conhecer o artista e o seu contexto histórico e musical fora de portas", afirmou Nuno Saraiva, realçando que uma das dinâmicas do projeto é precisamente a apresentação da obra do autor de "Traz Outro Amigo Também" "às novas gerações, seja dentro ou fora de portas".