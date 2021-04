Actualidade

A consulta pública para a atribuição da concessão mineira da Borralha, no concelho de Montalegre, recebeu 154 participações no portal "Participa", no âmbito do processo que terminou na segunda-feira e que foi hoje consultado pela agência Lusa.

As minas da Borralha, na freguesia de Salto, no concelho de Montalegre, distrito de Vila Real, abriram em 1902, encerraram em 1986 e chegaram a ser um dos principais centros mineiros de exploração de volfrâmio em Portugal.

O prazo inicial para o período de consulta pública do pedido para atribuição de concessão de exploração, denominado Borralha, requerido pela empresa Minerália - Minas, Geotecnia e Construções, terminava no dia 15 de abril, mas foi prorrogado até segunda-feira.