Actualidade

O consumo global de gasolina, gasóleo, 'jet fuel' e GPL aumentou 24% em março, uma subida de 95 quilotoneladas (kton) face a fevereiro, após descidas consecutivas nos últimos cinco meses, divulgou hoje a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

"As medidas de desconfinamento foram responsáveis pela inversão da trajetória no consumo de derivados do petróleo. Os consumos globais aumentaram 95 kton face a fevereiro", apontou a ERSE, no Boletim dos Combustíveis e GPL relativo a março.

O aumento do consumo de combustíveis derivados de petróleo no mês de março verificou-se em todos os produtos, com especial impacto no consumo mensal de gasolina, combustível para aviação ('jet fuel') e gasóleo, que registaram aumentos de 17,29 kton, de 5,12 kton e 70,03 kton, respetivamente, face a fevereiro, o que corresponde a subidas de 36,3%, 28,2% e 24,0%.