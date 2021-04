Covid-19

O secretário da Saúde dos Açores determinou a abertura "de processos disciplinares e de um inquérito para o cabal apuramento" de uma alegada vacinação indevida no centro de inoculação de Ponta Delgada, em São Miguel, foi hoje anunciado.

"Tendo em conta denúncias chegadas à Secretaria Regional da Saúde e Desporto, e outras levantadas nas redes sociais, sobre a alegada vacinação abusiva contra a covid-19 no passado fim de semana, no Centro de Vacinação da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, nas Portas do Mar, em Ponta Delgada, o secretário Regional da Saúde e Desporto determinou a abertura de processos disciplinares e de um inquérito", lê-se numa nota do Governo Regional enviada hoje às redações.

De acordo com a secretaria regional, a investigação visa "o cabal apuramento dos factos objeto de denúncia, bem como os respetivos responsáveis".