A China, maior consumidor mundial de carvão, disse hoje que aquele combustível vai ter um papel menos dominante na sua matriz energética e, apesar dos planos para construir novas centrais a carvão, não vai utilizá-las em larga escala.

"No passado, o [carvão] era a principal fonte de energia. No futuro, vai ter o papel de fornecer flexibilidade à rede elétrica", apontou Li Gao, diretor-geral do Departamento para as Alterações Climáticas do Ministério do Ambiente da China, em conferência de imprensa.

"Ainda precisamos de uma certa quantidade de carvão (...), mas não vamos desenvolver centrais de geração a carvão em larga escala. Isso está muito claro e é regulado de forma restrita", acrescentou.