Actualidade

Mais de metade dos alojamentos já responderam aos Censos 2021, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE), que recebeu mais de 2,4 milhões de respostas durante a primeira semana do período censitário que começou a 19 de abril.

As respostas já recebidas representam informação estatística sobre mais de cinco milhões de pessoas e a maioria (92%) foi dada através da Internet em censos2021.ine.pt.

As regiões que deram mais respostas foram a Madeira (64%) e Açores (61%), com as regiões que receberam mais cartas, Norte e Centro, a responderem na proporção de 57%.