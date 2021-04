Covid-19

A prevalência da variante do SARS-CoV-2 do Reino Unido continua a aumentar em Portugal, rondando já os 90% do total de casos de covid-19, estimou hoje o investigador do INSA João Paulo Gomes.

"Há 15 dias nós estávamos com 83% dos casos de covid-19 causados pela variante do Reino Unido e agora estimamos estar já nos 89, 90% à data de ontem [segunda-feira]", disse o coordenador do estudo sobre a diversidade genética do novo coronavírus em Portugal na reunião do Infarmed, em Lisboa.

João Paulo Gomes explicou que a vigilância em Portugal no que diz respeito à variante do Reino Unido era feita com base no teste diagnóstico com a falha da deteção do "gene S" que foi perdendo robustez e permitia a vigilância continua.