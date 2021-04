Covid-19

O Presidente da República saudou hoje o "progresso na vacinação" contra a covid-19 em Portugal, com "adesão crescente dos portugueses", e a decisão de "privilegiar a primeira dose" quando por motivos de escassez é preciso optar.

O chefe de Estado falava na 20.ª sessão sobre a situação da covid-19 em Portugal, numa intervenção por videoconferência, que foi transmitida publicamente, após as apresentações dos especialistas, que terminaram com o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador do plano de vacinação nacional.

Depois de agradecer a todas as equipas de especialistas que participaram nestas sessões, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que "o progresso da vacinação" em Portugal "merece ser saudado e merece ser destacado" e tem acompanhado "par e passo" a gestão e a evolução da covid-19.