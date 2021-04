Covid-19

O Presidente da República agradeceu hoje a todas as equipas de especialistas que participaram nas sessões sobre a situação da covid-19 a ajuda que têm dado aos decisores políticos ao longo de mais de um ano.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem durante a 20ª sessão sobre a situação da covid-19 em Portugal, antes de contactar os partidos sobre o possível fim do estado de emergência e de falar ao país, às 20:00.

Numa curta intervenção, por videoconferência, o chefe de Estado disse querer "agradecer uma vez mais e hoje de forma muito impressiva aos intervenientes" nesta sessão e também "agradecer nas suas pessoas a todas as equipas que têm ao longo do tempo e continuam ao longo do tempo a colaborar nesta missão".