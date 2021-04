Actualidade

A candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura propõe em maio 26 roteiros imersivos, nos 26 concelhos que integram a Rede Cultura 2027, disse hoje à agência Lusa o coordenador desta rede, Paulo Lameiro.

"Há muito de intimismo e único nestes roteiros. Não são roteiros normais, são oportunidades únicas, para um máximo de 10 participantes em cada roteiro, de ir a sítios, ouvir pessoas, estar perto de atores deste território", explicou Paulo Lameiro.

O coordenador do Grupo Executivo da Rede Cultura 2027 adiantou que os roteiros vão dar a possibilidade aos participantes de "contactarem com a gastronomia mais característica deste território, de ir a sítios onde nunca poderiam ir numa visita individual ou em roteiros normais, e conhecer pessoas que não estão acessíveis no dia-a-dia das atividades".