Actualidade

O presidente da Câmara de Viana do Castelo estimou um investimento público e privado de 500 milhões de euros e a criação de mil postos de trabalho na próxima década com a agenda da economia do mar, hoje apresentada.

O socialista José Maria Costa, que falava em conferência de imprensa realizada por videoconferência para anunciar o início da elaboração da Agenda "Viana do Castelo-Retoma através do Mar", adiantou tratar-se de uma "previsão conservadora", tanto do montante de investimento como da criação de emprego, "mas realista".

"O que estamos a colocar em cima da mesa é um volume de investimento que é bastante conservador, atendendo não só ao investimento público, mas também ao desenvolvimento de projetos privados (...) ao número de postos de trabalho e de mão-de-obra qualificada (...). Estes são os nossos objetivos, mas podem acontecer desenvolvimentos. Não temos uma bola de cristal para adivinhar. Estou certo de que com a atratividade da região e a ligação fortíssima à Galiza podem aparecer novas oportunidades", afirmou José Maria Costa.