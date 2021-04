Covid-19

A ministra da Saúde, Marta Temido, reconheceu hoje que as entregas das farmacêuticas e os limites de idade para administração em duas das quatro vacinas disponíveis (AstraZeneca e Janssen) "podem condicionar o plano de vacinação contra a covid-19.

"Há dois temas que condicionam o plano: as entregas - em que temos tido contratempos e algumas situações complexas que deram origem a medidas mais musculadas da Comissão Europeia, e a situação de algumas vacinas que, no seguimento da vigilância farmacológica, foram consideradas possivelmente associadas a fenómenos adversos extremamente raros", explicou a governante.

Em declarações prestadas após a reunião no Infarmed, que juntou especialistas, membros do Governo e o Presidente da República para a análise da situação epidemiológica do país, Marta Temido reiterou o "respeito escrupuloso pela decisão técnica", sem deixar de lembrar que "essas duas circunstâncias podem condicionar o plano de vacinação".