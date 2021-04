Covid-19

As autoridades belgas decidiram hoje proibir a entrada no país de viajantes provenientes do Brasil, Índia e África do Sul, para tentar prevenir a propagação das variantes locais da covid-19, anunciou o gabinete do primeiro-ministro, Alexander De Croo.

A decisão, tomada num comité de concertação realizado por videoconferência, será formalizada "muito em breve" através de um despacho do Ministério do Interior, que detalhará as modalidades da medida, que prevê apenas algumas exceções, designadamente para diplomatas ou membros de organizações internacionais cujas viagens sejam consideradas essenciais.

A Bélgica detetou recentemente 20 casos da variante indiana da covid-19 num grupo de estudantes provenientes da Índia, que acrescem a pelo menos sete outros casos registados em diferentes pontos do país.