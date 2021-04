Actualidade

As autoridades espanholas e marroquinas concordaram em devolver a Marrocos os jovens daquele país que chegaram a Ceuta nas últimas horas, cerca de 150 pessoas desde sexta-feira passada.

A representação do Governo espanhol em Ceuta confirmou que Espanha acordou com Marrocos o regresso dos marroquinos que entraram a nado no território espanhol e que a primeira fase deste procedimento "acordado entre os dois Estados entrou em vigor" na madrugada de hoje.

A representação do Governo espanhol, que não especificou o número de repatriados, sublinhou que todas estas pessoas são adultas.