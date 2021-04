Actualidade

O Governo espanhol aprovou hoje o Plano de Recuperação, Transformação e Resiliência com a lista de reformas e investimentos no montante de 70.000 milhões de euros que Madrid pretende implementar entre 2021 e 2023 com os fundos europeus.

A porta-voz do Governo espanhol, María Jesús Montero, explicou numa conferência de imprensa que o executivo deu autorização para enviar o documento à Comissão Europeia dentro do prazo previsto, que termina em 30 de abril.

"Este é o plano económico mais ambicioso que o nosso país alguma vez teve e que tem de lançar as bases para que as gerações futuras possam viver num país melhor, mais sustentável, mais produtivo e mais social", disse Montero.