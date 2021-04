Moçambique/Ataques

A missão técnica de avaliação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) vai propor o envio de 2.916 militares para ajudar Moçambique no combate aos grupos armados que aterrorizam a região norte, segundo um relatório da organização.

A proposta consta do relatório que a missão vai submeter à reunião extraordinária do Comité Ministerial do Órgão da Política de Defesa e Segurança da SADC, agendada para quarta-feira em Maputo, e à Cimeira Extraordinária da Troika da SADC, marcada para sexta-feira, também na capital moçambicana.

"A equipa de avaliação propõe o destacamento imediato de uma força de alerta da SADC para ajudar as FADM [Forças Armadas de Defesa de Moçambique] no combate à ameaça do terrorismo e atos de extremismo violento em Cabo Delgado", lê-se no documento.