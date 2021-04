Actualidade

As Filipinas estão a celebrar hoje os 500 anos da vitória do herói nativo Lapu Lapu contra Fernão de Magalhães, que morreu em 27 de abril de 1521 em Mactan, mas também o legado que deixou no país.

Se por um lado, as Filipinas glorificam a vitória de Lapu Lapu e a expulsão dos invasores estrangeiros, celebram hoje também algo que foi trazido por Fernão de Magalhães: o cristianismo.

"O cristianismo é o mais importante. Ele trouxe o cristianismo para as Filipinas", explicou à Lusa o cônsul honorário de Portugal em Cebu, Samuel Chioson, sobre as comemorações da chegada do cristianismo ao país, levado pelo navegador português Fernão de Magalhães, que aportou em Cebu em março de 1521.