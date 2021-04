Actualidade

O Presidente angolano enalteceu hoje, em Luanda, o empenho da Procuradoria-Geral da República, nos últimos anos, no combate ao crime no geral, em particular "na luta contra o chamado crime de colarinho branco".

João Lourenço, que falava na cerimónia de tomada de posse de 12 Procuradores-gerais adjuntos, nomeados na semana passada, apelou ao reforço do trabalho que vem sendo realizado até aqui, tendo em conta "o papel muito importante" que o Ministério Público, além dos tribunais, desempenha na administração da Justiça.

"A PGR nos últimos anos demonstrou estar empenhada na luta contra o crime no geral, mas muito em particular na luta contra o chamado crime de colarinho branco. Nós esperamos que venham a reforçar o trabalho que vem sendo realizado até aqui, uma vez que, além dos tribunais, o Ministério Público joga um papel muito importante na administração da Justiça", disse.