Covid-19

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) anunciou hoje que já desembolsou mais de 3 mil milhões de euros desde o início da pandemia para ajudar os países africanos a suportarem os efeitos desta crise sem precedentes.

"Até 01 de abril, o banco tinha aprovado um total de empréstimos no valor de 4,1 mil milhões de dólares [3,7 mil milhões de euros] para todas as operações ao abrigo do Instrumento de Resposta à covid-19, tendo já desembolsado um total de 3,7 mil milhões de dólares [3,05 mil milhões de euros], 90% do total", lê-se numa nota enviada à Lusa.

Na contabilização da ajuda financeira, acrescenta-se que "o financiamento foi também direcionado para a Organização Mundial de Saúde, que recebeu 2 milhões de dólares [1,6 milhões de euros] em assistência de emergência para reforçar a capacidade de ajudar os países africanos a conter a pandemia e a mitigar os seus impactos".