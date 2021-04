Estoril Open

O tenista japonês Kei Nishikori é a mais recente baixa da sexta edição do Millenium Estoril Open, que decorre até 02 de maio, no Clube de Ténis do Estoril, depois de ter contraído uma lesão, anunciou hoje a organização.

O nipónico, número 41 no 'ranking' mundial e uma das principais figuras de cartaz do evento português do ATP Tour, contraiu uma mazela na perna direita numa das sessões de treino e optou por não entrar em 'court', cedendo o lugar ao 'lucky loser' espanhol Roberto Carballes Baena, que havia perdido na última ronda do 'qualifying' diante do português Nuno Borges, entretanto apurado para a segunda jornada.

"Estou muito desiludido por desistir do Estoril Open. Cheguei cedo, tirei uns dias de folga e depois tive dois dias muito bons de treino. Ontem [segunda-feira], infelizmente coloquei mal o pé e lesionei o meu adutor direito. Estamos a fazer exames e não parece ser grave, mas infelizmente não estarei pronto para jogar nas próximas 48 horas", contou o antigo número quatro mundial, numa declaração cedida pela organização.