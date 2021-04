Actualidade

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, considerou hoje ser de "extrema importância" continuar o reforço do aprofundamento da institucionalização do Fórum PALOP, para torná-lo "mais previsível e consolidado" para intensificar a concertação político-diplomática entre os países.

"Consideramos de extrema importância continuar o reforço do aprofundamento da institucionalização do Fórum PALOP, por forma a torná-lo mais previsível e consolidado", disse o chefe de Estado cabo-verdiano, por videoconferência, no encerramento da II conferência dos Chefes de Estado e de Governo do Fórum dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que teve lugar a partir de Luanda, Angola.

Segundo Jorge Carlos Fonseca, o fórum pode ser consolidado através da operacionalização do Secretariado Permanente, com sede em Luanda, bem como a institucionalização de reuniões ao mais alto nível, à margem das cimeiras ou reuniões ministeriais na União Africana e Nações Unidas.