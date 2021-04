Actualidade

O Governo pretende rever as regras das residências autónomas para pessoas com deficiência, tornando-as mais flexíveis e abertas, e retirar das instituições quem não precise, estando previstas mais 240 vagas no Plano de Recuperação e Resiliência.

Em declarações à agência Lusa, a secretária de Estado para a Integração das Pessoas com Deficiência revelou que o objetivo é o de ainda este ano "criar a nova regulamentação das residências de autonomização".

"Incluímos no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] a solicitação de verbas para destinar à construção desta resposta social e precisamos de a ter revista para construir e para a disponibilizar na prática", adiantou Ana Sofia Antunes, acrescentando que a nova regulamentação está incluída na Estratégia para a Inclusão das Pessoas com Deficiência 2021-2025, a ser aprovada brevemente em Conselho de Ministros.