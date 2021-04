Actualidade

A ADSE registou 75 mil novas inscrições até meados de abril no âmbito do alargamento do sistema de saúde aos contratos individuais em entidades públicas, disse hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

O número foi avançado pela governante no parlamento, durante uma audição na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local.

Segundo a ministra, o alargamento da ADSE aos contratos individuais de trabalho, processo que arrancou em janeiro, representava em meados de abril "75 mil novas inscrições", sendo o universo potencial apontado pelo Governo de 100 mil trabalhadores.