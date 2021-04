Moçambique/Ataques

O diretor do departamento de análise da organização não-governamental (ONG) Médicos Sem Fronteiras (MSF) alertou hoje que o conflito no norte de Moçambique, apesar de ser reconhecido internacionalmente, agravou uma crise humanitária que é negligenciada.

"Cabo Delgado pode não ser um conflito esquecido, mas é certamente uma crise humanitária negligenciada", escreveu Jonathan Whittall num artigo publicado no 'site' All Africa, no qual aponta que o número de deslocados já ultrapassou os 700 mil.

"Com a atenção que está a ser dada quase exclusivamente ao 'combate ao terrorismo', as soluções que estão a ser propostas podem mais uma vez descurar a necessidade urgente de salvar vidas e aliviar o sofrimento das comunidades afetadas pelo conflito", acrescentou o ativista.