Actualidade

Os municípios portugueses querem disciplinar os operadores de sistemas de telecomunicações na colocação das cablagens de fibra ótica para evitar um aspeto subdesenvolvido e a violação de regras do património, admitindo recorrer à forma coerciva.

"Consideramos inaceitável e intolerável que as operadoras continuem de forma desmandada e absolutamente irresponsável a espalhar cablagem e a esquecer-se da prestação de serviços, como bem conhecemos", disse Manuel Machado, presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), no final da reunião do Conselho Diretivo.

O dirigente, que preside também ao município de Coimbra, salientou que nos diversos territórios se verifica a existência de "postes de eletricidade com quantidades absolutamente incompreensíveis de rolos de fibra ótica pendurados e se constata, no domínio público, equipamentos de suportes àquelas redes "que podem ruir para a via pública, prejudicando as pessoas".