Moçambique/Ataques

O embaixador português em Maputo prometeu hoje o apoio à formação da província de Cabo Delgado, como forma de evitar "comportamentos desviantes" dos jovens, alvos preferenciais das redes de recrutamento do extremismo islâmico.

Numa visita realizada hoje ao Instituto de Formação Profissional, Estudos Laborais Alberto Cassimo, em Pemba, António Costa Moura apresentou o projeto Mais Emprego, financiado pela União Europeia, que inclui um envelope financeiro de 4,2 milhões de euros e que visa a formação a jovens moçambicanos, procurando "apoiar a integração profissional" e evitar "comportamentos desviantes".

Nos últimos anos, vários ataques têm sido desencadeados por extremistas islâmicos, que têm recrutado jovens entre as comunidades locais, e levaram a petrolífera francesa Total a suspender as operações de construção do complexo de exploração de gás natural de Afungi (perto de Palma), um investimento de 20 mil milhões de euros onde Moçambique aposta o seu futuro.