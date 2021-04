Moçambique/Ataques

A missão de avaliação da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) para Moçambique alertou para novos ataques de grupos armados que aterrorizam a província de Cabo Delgado, após o mês de Ramadão.

"As possibilidade de novos ataques são altas, depois do Ramadão, mas isso não exclui a probabilidade de ataques durante o período de jejum" muçulmano, referiu um relatório da missão, consultado hoje pela Lusa.

O relatório, com a indicação de "restrito", será submetido à reunião extraordinária do Comité Ministerial do Órgão da Política de Defesa e Segurança da SADC, agendada para quarta-feira em Maputo, e à Cimeira Extraordinária da Troika da SADC, marcada para o dia seguinte, também na capital moçambicana.