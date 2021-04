Covid-19

A Itália registou 10.404 novas infeções com o novo coronavírus e 373 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com dados oficiais, no segundo dia de redução das medidas de combate à pandemia de covid-19.

Desde o início da pandemia no país, em fevereiro do ano passado, 3.981.512 pessoas já foram infetadas, incluindo 119.912 que morreram.

Nas últimas 24 horas, 14.688 pessoas foram curadas, mas outras 177 foram internadas em cuidados intensivos.