UE/Presidência

O primeiro-ministro considerou hoje que a digitalização da justiça é um caminho sem retorno e essencial para a prevenção e deteção da corrupção, assumindo esta estratégia como uma prioridade da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

António Costa transmitiu esta posição numa intervenção por meios digitais com que encerrou a conferência de alto nível sobre "justiça eletrónica centrada nas pessoas", que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e que se realizou no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

Na sua intervenção, o líder do executivo português defendeu que o objetivo é "preservar e reforçar a justiça, os direitos e os valores da União Europeia, construindo um futuro com uma justiça moderna, que promova o direito de acesso dos cidadãos de forma ágil, próxima e transparente".